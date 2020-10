Striscioni e cassette davanti al Comune di Torino: "La crisi sanitaria e la crisi economica non si sono fermate"

"Avevamo già denunciato la povertà e l’insufficienza delle misure proposte dalle istituzioni: una su tutte i buoni spesa, che sono finiti subito ed in molti casi mai arrivati. Sostegni al reddito ed all'abitare vengono concessi in maniera discriminatoria, la procedura da seguire per ottenerli sembra sempre di più un percorso ad ostacoli: in questo modo trasformano l’accesso ai nostri diritti in un gioco a premi".



Questo il messaggio che gli attivisti del Collettivo Sospesa hanno voluto lanciare nelle scorse ore, davanti al Comune di Torino, per ribadire come la crisi sanitaria, così come quella economica, non si siano mai fermate. E chiedendo l'intervento delle istituzioni: "Comune e Regione si ostinano a non considerare gli effetti devastanti che la crisi sanitaria continua a produrre sulla vita già difficile delle persone: c'è chi ha perso il lavoro, chi lavora con orario ridotto, chi non riesce a pagare più le bollette, l’affitto, la spesa. Come sempre i costi della crisi (che sia causata da una pandemia o dalle speculazioni finanziarie poco cambia) si scaricano su chi è più povero, su chi è precario, su chi è immigrato".



"Noi siamo quelle persone: quelle che hanno perso il reddito, che faticano ad arrivare alla fine del mese, che sono sotto sfratto. Ma noi non ci siamo fermate. Ci siamo organizzate e mentre il Comune fingeva di non vedere, abbiamo trovato il modo di resistere insieme, dimostrando che nel cuore del Capitalismo è possibile creare una comunità includente e meticcia, che si prende cura di tutte/i e che è in grado di esprimere insieme proposte di mutualismo e di lotta".