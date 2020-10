Andezeno, arriva la 45esima edizione della Sagra del cardo, della bagna caoda e della cipolla piattellina

L'appuntamento è per domenica 11 ottobre: durante tutta la giornata ci sarà la mostra mercato dei prodotti tipici, cardi e le cipolle piattelline, varietà pregiate conosciute nel mondo per le loro ottime caratteristiche gastronomiche, zucche ornamentali e commestibili in collezione, collezione di peperoncini in vaso e frutti, degustazione ed asporto della bagna caoda e del buon vino freisa servita dalla proloco di Andezeno, infine una piccola esposizione di trattori d’epoca.