A Torino tornano le mascherine in strada: giovani indisciplinati, ma per oggi “nessuna multa” [FOTO]

Non è un giorno come gli altri per i torinesi e camminando in centro lo si nota immediatamente: in città, per strada, è infatti obbligatorio indossare le mascherine, un provvedimento deciso dal premier Giuseppe Conte al fine di contenere il contagio da Covid-19.

Non tutti però sembrano aver recepito le nuove regole, anzi. In centro il numero di persone che utilizza un dispositivo di protezione individuale è certamente aumentato rispetto ai giorni scorsi, ma sono tanti i torinesi che non indossano la mascherina sebbene sia obbligatoria anche all’aperto. A infrangere le regole imposte dal Dpcm sono soprattutto i più giovani, probabilmente meno consapevoli rispetto a una persona più anziana.

I controlli? Nulli, al momento. Ma c’è un perché: i vigili urbani, almeno nei primi giorni, hanno indicazione di non multare ma di informare i cittadini che non rispettano le regole. A spiegarlo è il comandante della polizia municipale, Emiliano Bezzon: “Non mi risultano sanzioni oggi, ma lo dico sinceramente: 400 euro di multa a una persona che magari non sapeva nemmeno dell’obbligo di indossare la mascherina all’aperto non servono a nulla”. “E’ ragionevole un periodo di assestamento, le persone devono essere informate: c’è bisogno che tutti sappiano dell’obbligo, molti pur in buona fede non sanno nulla” ribadisce Bezzon.

Secondo il comandante, infatti, il rischio è ottenere un effetto contrario: multare una persona inconsapevole rischia di scatenare una reazione avversa alla mascherina. Ecco perché, almeno per qualche giorno, i vigili informeranno solo le persone sprovviste di dispositivo di protezione individuale. Le multe per i trasgressori verranno elevate solo in un secondo momento. Rimane poi il rispetto delle regole per la maggior parte dei torinesi, sia in centro che in periferia. Il primo giorno con le mascherine obbligatorie si chiude con un divieto rispettato quasi da tutti: tra qualche giorno anche i giovani non potranno sgarrare.