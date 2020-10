Continuano gli scioperi nelle aziende piemontesi per il contratto nazionale

La Fiom Cgil rende noto che oggi 8 ottobre sono in corso scioperi, indetti dalle Rsu, in numerose aziende metalmeccaniche piemontesi.

Ad Alessandria la HME e SCT di Serravalle Scrivia, Graziano e OMT di Tortona, Inox Prodotti di Spinetta Marengo, Dradura di S.Maurizio di Conzano. Ad Asti La Trivium spa, in altre aziende sono in corso i consigli di fabbrica per decidere; a Novara VCO: Isringhuasen, Meritor.

A Torino Comec, MA Chivasso, Baomarc, Idrosapiens, Valeo Pianezza, Perardi & Gresino, Cellino di Grugliasco e di Bruino.

Gli scioperi, che stanno registrando la larga adesione delle lavoratrici e lavoratori, sono in risposta alla totale chiusura di Federmeccanica sugli aumenti economici richiesti nella piattaforma per il rinnovo del CCNL.

Anche per domani, venerdì 9 ottobre, sono già annunciati scioperi: a Cuneo la Manitowoc, la Valeo e la Boma; a Vercelli scioperano per 8 ore la Dana Spicer Italcardano di Crescentino; a Novara Lagostina, Perruchini e Praxaire; a Torino la Farid e la Pieffeci.