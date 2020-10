Casa Fools accoglie il pubblico tra concerti a lume di candela e giochi teatrali

Dopo sette mesi di stop a causa dell’emergenza sanitaria, Casa Fools è pronta a riaprire le porte con un cartellone di appuntamenti pensato per piccoli gruppi di pubblico. Il teatro di Vanchiglia per la prossima stagione 2020/2021 proporrà infatti, a fianco della normale programmazione teatrale, un ciclo di serate studiate ad hoc per intrattenere e ospitare un numero contenuto di persone, così da mantenere il distanziamento sociale e, allo stesso tempo, portare avanti l’attività con la comunità che gravita attorno al teatro.

Venerdì 9 ottobre si aprirà la rassegna dei “Concertiny”, live a lume di candela accompagnati da buon vino e ottimo cibo, in un’atmosfera calda e accogliente. Il primo concerto vedrà sul palco gli Animaliguida con una serata dal sound elettropop, in cui le voci all'unisono e i controcanti vengono accompagnati dal beat della drum machine e dai tappeti sonori del synth. Animaliguida è un gioco di parole che ci ricorda di seguire l'istinto come gli animali e, allo stesso tempo, sentire di essere guidati dall'anima.

Sul palco Elio D'Alessandro e Roberta Lanave (voci, sintetizzatore e drum machine). Il costo per assistere al concerto, comprensivo di aperitivo, è di €7 . Aperitivo a partire dalle 20:00, inizio concerto ore 21:00.

Sabato 10 ottobre in scena la prima puntata dei Fools Game, vivaci serate in cui il pubblico si cimenterà in una serie di originali competizioni e frizzanti prove di bravura inerenti al mondo del teatro, per mettersi alla prova in modo divertente e sperimentare con semplicità la magia dello spettacolo. A partire dalle 20:00 sarà possibile gustare l'aperitivo, studiato per essere buono, sano e pieno di golosità mentre alle 21:00 comincerà la gara: i partecipanti verranno divisi in squadre e si sfideranno a colpi di Musica, Canto, Pantomima, Teatro, Trivial e prova finale a sorpresa proposti dai Master di Casa Fools Roberta Calia, Luigi Orfeo e Stefano Sartore. Al termine uno speciale premio finale attenderà la squadra che sarà riuscita a imporsi sbaragliando tutti gli avversari. Il costo per prendere parte alla serata, comprensivo di aperitivo e partecipazione ai giochi, è di €7.

Per prenotazioni scrivere a prenotazioni@casafools.it o chiamare il numero 392 340 6259. Per entrare a Casa Fools è necessaria la tessera Arci (è possibile tesserarsi per il nuovo anno all'interno del teatro).

Per tutte le informazioni sulle attività in programma visitare il sito www.casafools.it, la pagina facebook @Casafools, Instagram Casa Fools o il Canale Youtube Casa Fools.

La compagnia dei Fools, attiva a Torino dal 2013, da settembre 2018 ha preso in gestione il teatro di Vanchiglia (ex Caffé della Caduta), portando avanti l’esperienza di teatro di quartiere che altrimenti sarebbe andata perduta. A oggi Casa Fools raggruppa più di 130 allievi che partecipano a 5 laboratori: Base, Play, Esperimenti, Singe Comunicare ad Arte. Sono circa 200 invece i bambini coinvolti nei progetti dentro e fuori Casa Fools: ogni domenica infatti la programmazione è dedicata alle famiglie con le Domeniche Spettacolari, teatro, illusionismo, giocoleria, magia, burattini e storie mirabolanti con i migliori artisti per l'infanzia accompagnate da golose colazioni e merende (orari spettacoli alle 10:00 e alle 16:00). Durante il lockdown Casa Fools, per non fermare il teatro e continuare a sorridere, ha messo in scena “Quarantena Streaming” cinque puntate in diretta sui social, in onda dall’8 marzo al 17 maggio, con geniali sketch e divertenti gag ispirati al varietà e al cabaret per sdrammatizzare la vita in quarantena al tempo del Coronavirus. Dallo scorso anno inoltre Casa Fools ha intrapreso un progetto didattico di avvicinamento dell’Opera Lirica ai più piccoli, con riadattamenti dei grandi capolavori del teatro lirico rivolte ai bambini. L’ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito, il prezzo viene deciso dal pubblico al termine dell’opera con un'offerta libera a cappello.