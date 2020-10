Nanni Moretti legge i diari di Caro Diario al Cinema Massimo

Evento speciale al Cinema Massimo, in Sala Cabiria, domenica 11 ottobre: Nanni Moretti legge i diari di Caro diario.

A seguire, proiezione della versione restaurata di Caro diario (Italia, Francia 1993)

In sella all'ormai mitica Vespa, Nanni Moretti e il suo Caro diario tornano in sala, dal 12 ottobre, in un nuovo restauro 4K. Tra le strade deserte dell’estate romana, tra un’isola e l’altra delle Eolie, tra le tappe di un’incredibile epopea medica, quello di Moretti è un viaggio autobiografico e collettivo, una riflessione dissacrante su un paese che “sa parlare ma non sa ascoltare”, un film che non ha perso nulla della sua forza dirompente. Divertentissimo, colmo di indimenticabili tormentoni, ma capace anche di momenti di autentica commozione.

Ingresso euro 8 per tutti (per l'evento non sono attive tessere e riduzioni). Disponibili ultimi biglietti in cassa il giorno dell’evento.