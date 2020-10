L'Asl To5 avvia il punto unico di accesso al cittadino a Moncalieri

Dal prossimo 19 Ottobre sarà attiva, presso il Distretto di Moncalieri, in via Vittime di Bologna 20, la Piattaforma Unica Amministrativa che rappresenterà per i cittadini un riferimento unico di informazione, orientamento ed accesso all’intera rete dei servizi ambulatoriali Ospedalieri e Distrettuali.

Al fine di agevolare le esigenze dei cittadini e contemporaneamente garantire la sicurezza della popolazione con il distanziamento sociale l’orario di accesso ai servizi della Piattaforma è stato notevolmente ampliato. Presso la Piattaforma Unica Amministrativa sarà possibile:

Ottenere informazioni sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali

Effettuare prelievi del sangue /consegna campioni biologici dal lunedì al venerdì dalle 7,00 alle 9,00 previa prenotazione al call center eccetto pazienti in TAO, non deambulanti, in possesso di impegnativa con priorità U e B, donne in gravidanza.

Prenotare le visite e prestazioni ambulatoriali di primo accesso dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 16,00;

Effettuare la scelta /revoca del medico, richiedere credenziali tessera sanitaria, attestati di esenzione per patologia e reddito;

Essere accettati ed indirizzati all’ambulatorio specialistico previa verifica della documentazione (prenotazione e ticket se dovuto) e successivamente essere prenotati per eventuali visite e prestazioni specialistiche ambulatoriali di secondo accesso prescritte dal Medico Specialista Ambulatoriale /Ospedaliero dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 18,00

disdire una prenotazione

“Si tratta di un cambiamento che garantirà a regime un servizio più efficace e snello per il paziente, un ampliamento della sala di attesa, compatibilmente con gli spazi disponibili, e degli orari di apertura al pubblico” – spiega il Direttore Generale dell’Asl TO5, Massimo Uberti - come ogni inizio, confidiamo nella pazienza dei cittadini per l’eventuale insorgenza di disguidi tecnici nei primi giorni di avvio della Piattaforma.

Viene confermato l’orario per l’hot spot scolastico di via Vittime di Bologna, dalle 10,30 alle 15, dal lunedì al sabato.