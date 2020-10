Moncalieri, ancora lunghe code all'hot spot di via Vittime di Bologna

Nonostante il secondo hot spot aperto da lunedì a Carmagnola, in piazza Manzoni, continuano i problemi nell’effettuare i tamponi scolastici all’Asl To5.

A Moncalieri, dove già si erano segnalate code e lunghe attese nelle settimane scorse, in via Vittime di Bologna sono dovuti intervenire i carabinieri a causa di un violento litigio tra chi stava aspettando il suo turno: tutto sarebbe nato per un mancato rispetto della coda.

I militari hanno calmato gli animi e non c’è stato bisogno di prendere provvedimenti più pesanti. Ogni giorno però il numero dei pazienti cresce e l’attesa è snervante per tutti.

A Moncalieri confluiscono pure gli studenti di Nichelino, mentre il nuovo hot spot di Carmagnola serve anche coloro che arrivano da Chieri.