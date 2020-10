Pedopornografia: colpito da ordine di cattura internazionale, ventinovenne arrestato a Torino

La scorsa settimana gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato a Torino un ventinovenne di italo americano. L’uomo, rintracciato presso una struttura ricettiva in corso Vigevano, era colpito da un ordine di cattura internazionale emesso a marzo di quest’anno dal Circuito Giudiziario della contea di Duval in Florida per possesso e divulgazione di materiale pedopornografico.

Il ventinovenne inizialmente non rispondeva alla porta dell’alloggio in cui viveva; infatti, probabilmente per sottrarsi al rintraccio, si era spostato in un appartamento diverso da quello locato. Ma gli accertamenti compiuti dagli agenti della Squadra Volante hanno condotto all'appartamento attiguo.

Per il ventinovenne, in possesso di doppio passaporto, americano ed italiano, privo di qualsiasi attività lavorativa, è scattato il sequestro del materiale informatico posseduto; è stato arrestato ai fini dell'estradizione.