Volpiano, bimbo di 3 anni investito da uno scooter: ferito, non sarebbe in pericolo di vita

Un bambino di tre anni è stato investito da uno scooter mentre attraversava la strada ed è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Regina Margherita di Torno. L'incidente è avvenuto lo scorso giovedì intorno alle 19 dei giovedì a Volpiano.

Stando alla ricostruzione dei carabinieri, effettuata grazie ad alcuni testimoni e al racconto del padre, ancora sotto choc, il bambino sarebbe sfuggito dalla mano del papà appena sceso dall'auto parcheggiata e si sarebbe messo a correre, attraversando la strada senza guardare, per raggiungere casa.

Proprio in quel momento sarebbe sopraggiunto, fortunatamente a bassa velocità, lo scooter Piaggio con alla guida un giovane di 23 anni di Volpiano. L'impatto sarebbe stato inevitabile, ma non violento.

Il bambino è stato trasportato al Regina Margherita in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.