In provincia di Torino torna la raccolta alimentare "Dona la Spesa" in favore delle persone in difficoltà

Sabato 17 ottobre, nei punti vendita Nova Coop di Torino e della provincia torna la raccolta alimentare speciale “Dona la Spesa”, promossa da Nova Coop in collaborazione con le Onlus locali che si occupano di fornire sostegno alle persone in condizioni di difficoltà economica.

Per tutta la giornata sarà possibile acquistare e consegnare ai volontari presenti presso i punti vendita prodotti alimentari a lunga conservazione come pasta, olio, riso, tonno, legumi in scatola, farina, zucchero, biscotti e altri prodotti per la colazione, alimenti per l’infanzia.

Le procedure di consegna e raccolta degli alimenti donati si svolgeranno nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da Covid-19.

In provincia di Torino i beni raccolti nella giornata del 17 ottobre saranno così distribuiti: Avigliana (Caritas), Beinasco (Bethel Italia Beinasco), Borgaro (Caritas Parrocchiale), Caluso (Associazione AVULSS Caluso), Carmagnola (Centro Ascolto “Il Samaritano”/Caritas Carmagnola), Chieri ( Reciprocamensa), Chivasso (Associazione “Punto a capo”), Cirié (Caritas Cirié), Collegno Iper (Centro Ascolto P.G. Frassati), Cuorgné (San Vincenzo De Paoli Cuorgné), Giaveno (Caritas Volontariato Giaveno), Nichelino (Caritas Nichelino), Orbassano (Gruppo Volontariato Vincenziano Onlus), Pinasca (Caritas Diocesana), Pinerolo (Organizzazione Volontariato Solidale Alimentare), Piossasco (Volontari Centro Ascolto – Nessuno resta solo a Piossasco – Parrocchie: Ss. Apostoli, S. Francesco e Comune di Piossasco), Rivoli (La Bottega Solidale), San Mauro (San Vincenzo di San Mauro), Settimo (Croce Rossa Comitato Settimo), Strambino (Caritas Interparrocchiale di Strambino), Susa (Croce Rossa di Susa), Torino Iper (Sermig), Torino Belgio (Parrocchia S. Giulio d’Orta), Torino Botticelli (Volontariato Vincenziano parrocchia S. Gaetano da Tiene), Torino Molise (Gruppo Caritas parrocchia P.G. Frassati), Volpiano (Caritas Parrocchiale Volpiano).

I proventi della raccolta della settimana saranno invece così devoluti: Beinasco (Bethel Italia Beinasco), Caluso (Associazione AVULSS Caluso), Carmagnola (Centro Ascolto “Il Samaritano” e Caritas Carmagnola), Chieri (Comune di Chieri), Cirié (Emporio Solidale e Comune di Cirié), Collegno Iper (Banco Alimentare), Cuorgné (Associazione San Vincenzo Cuorgné), Giaveno (Croce Rossa Comitato Giaveno), Nichelino (Caritas Nichelino), Pinasca (Caritas Diocesana), Piossasco (Volontari Centro Ascolto – Nessuno resta solo a Piossasco – Parrocchie: Ss. Apostoli, S. Francesco e Comune di Piossasco), San Mauro (San Vincenzo di San Mauro), Susa (Croce Rossa di Susa), Torino Iper (Banco Alimentare), Torino Belgio (Parrocchia S. Giulio d’Orta), Torino Botticelli (Giardino Forbito), Torino Molise (Banco Alimentare).