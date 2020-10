PETSFESTIVAL: appuntamento rimandato al 2021

Dopo sette splendidi anni trascorsi insieme, PETSFESTIVAL già a inizio anno e prima del lockdown, aveva dovuto fare una scelta, dolce e amara come si può facilmente comprendere, e nell’ottica di una crescita prevista, per l’ottava edizione aveva individuato nuovi spazi espositivi. Spazi più in linea con le necessità che l’evento evidenziava prima, durante e dopo.

D’altronde una manifestazione che ha occupato l’intero polo fieristico piacentino ha delle necessità ma pensiamo che abbia anche generato delle ricadute contribuendo alla notorietà del territorio e della città, e feedback di carattere economico che tanti hanno potuto notare.

E di questo PETSFESTIVAL è fiero ed orgoglioso.

PETSFESTIVAL ricorderà sempre con affetto Piacenza, la città che l’ha tenuto a battesimo e che, siamo certi, sarà sempre fiera di un evento che qui è nato, si è consolidato ed è cresciuto tanto.

Grazie a tutti: ai tantissimi piacentini che fin dalla prima edizione ci sono stati vicino, che hanno tifato per PETSFESTIVAL e hanno varcato i tornelli e a tutti coloro che hanno collaborato con noi a vario titolo. Fra i tanti consentiteci di ricordare Asl Servizi Veterinari, Ivri, Forze dell’ordine, uffici comunali, Vigili del Fuoco, Siae, organi di informazione, solo per citarne alcuni. E perdonateci se non facciamo un elenco completo ma sarebbe impossibile senza rischiare di dimenticare qualcuno.

In questo periodo, negli anni scorsi, stavamo dando appuntamento a tutti alla imminente edizione che si sarebbe svolta, come sempre, nel terzo week end di Ottobre occupando l’intero polo fieristico. Ma quest’anno non sarà così.

PETSFESTIVAL 2020 non avrà luogo a causa della pandemia Covid 19 ed è in previsione a CremonaFiere nel 2021.

Siamo certi che non dimenticherete un evento fieristico nato a Piacenza e diventato una garanzia per appassionati e neofiti provenienti da tutta la provincia e da tutta Italia.

Ciao Piacenza, arrivederci e grazie.

LO STAFF PETSFESTIVAL

https://petsfestival.eu/

https://www.facebook.com/Petsfestival/