Moncalieri, raffica di multe per il parcheggio selvaggio in piazza Failla

I vigili urbani di Moncalieri hanno dovuto usare le maniere forti per provare a stroncare la malasosta in piazza Failla.

E così nel fine settimane una pioggia di multe sono state elevate nei confronti di quegli automobilisti che hanno messo in malo modo le loro auto, parchieggiando là dove non era consentito, tanto che in alcuni casi gli autobus hanno faticato o non sono riusciti a completare la corsa, raggiungendo il vicino capolinea, costringendo le persone a scendere in un posto di fortuna.

Le vetture continuano ad essere parcheggiate negli stalli riservati ai mezzi pubblici, obbligando gli autisti a fermarsi in zone non consentite. Di qui la decisione della Polizia locale di multare tutte le auto che si trovavano là dove non dovevano essere parcheggiate.