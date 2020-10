Bolaffi per gli Immobili: la prima asta propone ville, palazzi e anche la vecchia "casa" di Marvin

Avete mai fatto un pensierino alla sede di un negozio storico, a Torino, come Marvin? Ecco, per accaparrarsela basta un budget da 6,2 milioni di euro. Certo: non una proposta per tutte le tasche, ma di sicuro una delle più suggestive e curiose tra quelle che saranno battute all'asta mercoledì, 14 ottobre, in occasione del primo appuntamento con Bolaffi per gli Immobili, la società creata a inizio 2020 dalla casa d'aste per eccellenza e da Investitalia.



Un'iniziativa che ha dovuto - come altre - pagare pegno alla pandemia e al lockdown, ma che ora è pronta al debutto, con una quantità complessiva di 14 lotti, quasi tutti su Torino e provincia.

C'è appunto lo spazio commerciale che ora ospita Kasanova, proprio all'inizio dell'area pedonale di via Lagrange, ma anche ville fuori città, appartamenti e box auto. E anche alcuni prezzi sono decisamente più abbordabili dei 1700 metri quadri con vetrine affacciate sul salotto buono di Torino.

Suggestivo anche un appartamento al secondo piano di Palazzo Carlo Alberto, oppure un alloggio in corso Dante che grazie al suo sesto piano concede una vista impareggiabile sulle colline e sullo scorrere del Po. E ancora un monolocale mansardato su via Garibaldi, con vista sui tetti, fino ad arrivare a Moncalieri, dove si propone una residenza storica di oltre 700 metri quadri con tanto di parco privato, piscina e vista su Torino e l'arco alpino (qui il prezzo sale: 800mila euro come base d'asta).