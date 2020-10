Sanità, manutentori delle Molinette a rischio licenziamento protestano davanti al Consiglio Regionale [FOTO e VIDEO]

Una delegazione di lavoratori addetti al servizio di gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento dell'ospedale Molinette di Torino ha inscenato questa mattina una protesta davanti a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte.

Il servizio in appalto è stato gestito fino al 30 settembre scorso da Gemis con 36 addetti mentre dal 1° ottobre il servizio è stato affidato a Edison Facility Solutions spa, che ha confermato solo due terzi dei lavoratori così colpendo gravemente i 12 lavoratori non assorbiti e mettendo a rischio l’efficienza di un servizio delicato che riguarda direttamente il funzionamento dell'Ospedale.

In seguito alla protesta, una delegazione di lavoratori è stata ricevuta, a margine dei lavori dell'Aula, dal presidente Stefano Allasia e da alcuni capigruppo e consiglieri. "Assolutamente inaccettabile, in un periodo di ripresa della pandemia, licenziare lavoratori manutentori delle Molinette, fino a poco tempo fa considerati eroi nell’affrontare l’emergenza Covid”, ha detto Allasia, che ha spiegato ai lavoratori di aver contatto personalmente Giovanni La Valle, il Commissario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, per chiedere il massimo impegno nel trovare una soluzione alla vicenda.

Il capogruppo di Luv, Marco Grimaldi, ha ricordato che "in Regione esiste un protocollo che impegna la Giunta regionale a inserire obbligatoriamente in tutti gli appalti, diversi da quelli aventi natura intellettuale, la clausola sociale che prevede per l'appaltatore l'obbligo di assumere i dipendenti della ditta uscente con carattere di continuità, e alle stesse condizioni normative e retributive". Non è accettabile, afferma, che "le Asl non rispettino le regole, utilizzando il sistema di appalto Consip per svicolare dai protocolli".

Nel video di seguito, la dichiarazione del consigliere regionale Marco Grimaldi e quella del sindacalista Pippo De Masi della Fiom Cgil.