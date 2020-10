Rubavano su un'auto parcheggiata vicino al Politecnico: arrestati dai carabinieri

Li hanno sorpresi sul fatto, mentre stavano cercando di rubare all'interno di un'automobile parcheggiata nei pressi del Politecnico di Torino, in via Colli. Avevano ancora in mano i cacciavite con cui stavano forzando la serratura quando i carabinieri li hanno fermati e arrestati. Si tratta di un 33enne e di un 51enne che si ritiene possano essere responsabili anche di altri furti messi a segno nei giorni scorsi in città.

Manette ai polsi, in corso Potenza, anche per un 29enne che deve ancora scontare quasi 5 anni di carcere e per un 44enne di Barriera di Milano, evaso dagli arresti domiciliari.