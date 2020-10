Tragedia a San Benigno, 64enne accoltellata a morte in casa

Tragedia nella mattina di oggi, venerdì 16 ottobre, a San Benigno. Attorno alle 10.40, a seguito della richiesta di intervento dei familiari, i carabinieri sono entrati in un’abitazione privata, trovando il cadavere della proprietaria.

La donna, un’ italiana di 64 anni, Ermanna Pedrini, è stata accoltellata in casa. Sul luogo del delitto sono arrivati il procuratore di Ivrea, Ferrando e il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Torino, Rizzo.

I carabinieri del nucleo investigativo stanno iniziando i rilievi. La donna è stata colpita al torace , in cucina, con un grosso coltello, rinvenuto insanguinato dai Carabinieri. Sembra ci sia stato un litigio in cucina con l'aggressore, viste le sedie ritrovate per terra.

Notizia in aggiornamento.