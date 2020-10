Non solo la Primavera, al Toro tre casi di positività anche in prima squadra

Domani torna il campionato e per il Toro le cattive notizie arrivano prima ancora di scendere in campo. Dopo la scoperta di un focolaio di coronavirus all'interno della formazione Primavera, che ha portato alla sospensione dell'attività dei ragazzi allenati da mister Cottafava, si registrano tre casi anche in prima squadra.

Come recita il comunicato diffuso in mattinata dalla società, "nell’ambito dei consueti test per la rilevazione del Covid-19, sono stati riscontrati tre casi di positività: un calciatore della prima squadra e due membri dello staff. I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono già in isolamento. Il Torino FC continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari".

Insomma, dopo i problemi e le positività che si erano registrate già nei mesi scorsi, il Toro torna a fare i conti con questo nemico invisibile. Ancora una volta la società ha scelto di mantenere la riservatezza sull'identità dei contagiati, privilegiando e difendendo la privacy, di sicuro questo ulteriore contrattempo non è il modo migliore per approciare la gara di domani, domenica 18 ottobre, quando all'Olimpico arriverà il Cagliari.

Un test fondamentale per la squadra di Giampaolo, ancora malinconicamente ferma a quota zero in classifica. Numero inversamente proporzionale ai casi di Covid registrati tra i granata.