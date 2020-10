Brutto incidente ieri sera a Nichelino: due feriti e circolazione in tilt

Mancava poco meno di mezz'ora alla mezzanotte di ieri a Nichelino, quando si è registrato un brutto incidente all'incrocio tra via XXV Aprile e via Torino.

Forse per una mancata precedenza, due vetture che viaggiavano entrambe a velocità sostenuta, si sono violentemente scontrate: sul posto sono arrivati prontamente carabinieri, Vigili del Fuoco e l'ambulanza del 118, che ha prestato i primi soccorsi, estraendo dall'abitacolo uno dei due conducenti che era rimasto bloccato all'interno.

Il traffico è rimasto bloccato a lungo, in un orario fortunatamente poco trafficato, fino a che non sono state concluse le operazioni di messa in sicurezza della strada e completati i rilievi da parte delle forze dell'ordine.