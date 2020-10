Discussione in strada finisce a coltellate: ricercato un uomo

Una lite degenerata in accoltellamento in strada, di fronte a un bar. E' successo a Moncalieri, dove un cubano è stato accoltellato con un coltello a serramanico. La vittima ha riportato ferite al fianco ed è stato ricoverato all'ospedale Molinette di Torino. Le sue condizioni non sono gravi. I carabinieri indagano sul movente e sono alla ricerca dell'aggressore