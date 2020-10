"Rendete accessibili quei marciapiedi": barriere architettoniche in borgata Parella

"Passaggi inaccessibili alle persone con disabilità, in via Sostegno angolo via Actis e in corso Francia angolo via Fidia, a causa della mancanza di appositi scivoli". A segnalare le barriere architettoniche su due marciapiedi di borgata Parella sono alcuni residenti insieme al comitato Torino Bcps: "Sul tema dell'accessibilità – dichiara il segretario Lorenzo Ciravegna - dovrebbe esserci maggiore attenzione".