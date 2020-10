Stasera alla Palazzina di Stupinigi "Gran Galà con Armonie della Sera"

Il festival di musica da camera Armonie della Sera apre la nuova stagione del Teatro Superga di Nichelino nella suggestiva cornice della Palazzina di Caccia di Stupinigi, con i virtuosismi sui walzer di Brahms del duo pianistico Marco Sollini & Salvatore Barbatano, tra i più apprezzati anche a livello internazionale, accompagnati dal coro del Teatro Carlo Felice di Genova.

Marco Sollini e Salvatore Barbatano affrontano una musica di profonda intensità e di raffinata scrittura che mette assieme la celebre raccolta dei 16 Walzer op. 39 per pianoforte a quattro mani alle due raccolte op. 52 e op. 65 dei Liebeslieder Walzer e Neue Liebeslieder Walzer di Brahms a cui si uniscono le voci del coro.

L'appuntamento è per le ore 19 di oggi, domenica 18 ottobre, alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.

INTERPRETI

Marco Sollini & Salvatore Barbatano, pianoforte a 4 mani

Coro del Teatro Carlo Felice di Genova

Francesco Aliberti, direttore

PROGRAMMA

Musiche di Johannes Brahms (1833-1897)

16 Walzer op. 39 per pianoforte a 4 mani

18 Liebeslieder Walzer op. 52

15 Neue Liebeslieder Walzer op. 65

DUO SOLLINI-BARBATANO

Nasce nel 2004 e consolida negli anni, dopo attività solistiche e cameristiche di prestigio, l’esperienza di Marco Sollini e Salvatore Barbatano che si impongono come duo pianistico italiano tra i più apprezzati anche a livello internazionale. Il duo affronta sia pagine del repertorio per pianoforte a 4 mani che significative opere per due pianoforti e si esibisce anche in veste solistica con orchestra. Ha suonato in Italia ed all’estero per importanti associazioni, festival ed in sale prestigiose; significative le esibizioni in Italia per importanti stagioni concertistiche.

Ha effettuato varie registrazioni per la Radio Vaticana e RAI Radiotre. Nel loro repertorio figurano anche l’integrale dei Concerti di Johann Sebastian Bach per due pianoforti e orchestra, eseguiti ed incisi con l’OCM sotto la direzione del M° Francesco D’Avalos, ed anche il Concerto per 3 pianoforti ed orchestra K. 242 “London-Konzert” di W.A. Mozart, eseguito con l’orchestra de I Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone che si è così espresso: “Salvatore Barbatano, vero pianista mozartiano dal tocco leggero ed affascinante... Marco Sollini, grande poeta della tastiera...”.

Il duo Sollini-Barbatano è stato anche interprete del Carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns eseguito con i Solisti dell’Orchestra da Camera della Campania. Nel 2011 ha eseguito, in prima mondiale assoluta, “Le Mille e una notte” di Patrizio Marrone, con Ugo Pagliai e Paola Gassman quali voci recitanti. I due artisti fondono la loro esperienza musicale anche nella conduzione dell’International Music Festival “Armonie della sera”, di cui Sollini è ideatore e direttore artistico e Barbatano è coordinatore artistico. Nel 2015 il compositore, premio Oscar, Luis Bacalov ha scritto e dedicato al duo il brano “Tanghitud 4”. Il duo è inoltre dedicatario di composizioni scritte da vari importanti musicisti, tra cui Sergio Calligaris, Antonio Giacometti, Patrizio Marrone e molti altri.

Ha registrato diversi CDs tra cui uno dedicato all’integrale delle composizioni per pianoforte a 4 mani di Sergej Rachmaninov, uno con musiche da camera di Gioachino Rossini, condiviso con alcuni artisti prime parti dell’Orchestra della Scala di Milano, uno dedicato alla musica per pianoforte a 2 e 4 mani di Pietro Mascagni ed uno con “Shéhérazade” e “Capiccio espagnol” nelle versioni originali di Nicolai Rimskji-Korsakov.

INFO

Palazzina di Caccia, piazza Principe Amedeo 7, Stupinigi

011.6279789 www.teatrosuperga.it

info@teatrosuperga.it