Furgone in fiamme ad Interporto Sito: traffico bloccato in Tangenziale

Traffico sulla Tangenziale di Torino paralizzato questa mattina per una serie di incidenti. Il primo tamponamento a catena si è verificato all'altezza di Pianezza, in direzione del capoluogo piemontese.

In fiamme furgone a Sito

Poco prima dell'uscita Sito Interporto, in direzione Milano, ha invece preso fuoco un furgone per le consegne. Secondo una prima ipotesi il camioncino è stato avvolto dalle fiamme, partite dal vano motore, dopo un tamponamento con un autocarro. Il conducente del mezzo incendiato è stato estratto dagli utenti in transito e trasportato in codice rosso all'ospedale CTO.

L'incendio è stato domato dai pompieri intervenuti sul posto, insieme alla Polizia Stradale.

Consigliata uscita a Stupinigi

Le vetture e gli altri mezzi sono tutti incolonnati tra la seconda e la terza corsia: la coda è molto lungo. Il consiglio è di uscire a Stupinigi: i tempi per il ripristino della normale viabilità si annunciano lunghi.