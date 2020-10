La piscina Torrazza a rischio chiusura: "Guasti agli impianti riparati sempre in ritardo"

"Dopo mesi di chiusura e dopo tutti i sacrifici che abbiamo fatto e stiamo facendo per tenere aperto l’impianto, essere costretti a chiudere per un guasto che Iren potrebbe riparare in tempi brevi è inaccettabile". Inizia così il lungo sfogo postato domenica sera sulla pagina Facebook della piscina Torrazza di Mirafiori Sud dai gestori dell'impianto. E, questa volta, l'emergenza Covid non c'entra.

Il problema sembra essere un mal funzionamento nella fornitura di acqua a temperatura elevata per le vasche. Riscontrato martedì, dopo aver inoltrato la richiesta di intervento al numero verde di Iren, la piscina si è ritrovata la domenica con la vasca piccola per i bambini non accessibile.

"Da anni - scrivono ancora i gestori sui social - chiediamo alla Circoscrizione 2 di segnalare a Iren l’esigenza di un diverso trattamento: parliamo di un impianto pubblico dove girano 3000 persone". Ma il vero problema resta "la necessità di effettuare preventivamente (cioè prima dell’inizio delle attività) la pulizia degli scambiatori di calore della centrale termica locale, probabilmente intasati dal calcare depositato nel periodo di fermo impianto".

Una segnalazione subito recepita da tutti gli abituali frequentatori della struttura, che non hanno mancato di manifestare la propria solidarietà e vicinanza condividendo sui profili personali il lungo post di denuncia.