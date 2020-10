Moncalieri, aperto il concorso per 10 nuovi agenti di Polizia locale

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Comune di Moncalieri il bando per il concorso pubblico per agenti di polizia locale.

"Ne assumeremo 10. Perché la protezione del territorio e delle persone è fondamentale", ha spiegato il sindaco Paolo Montagna. "E perché è fondamentale arricchire un organico oggi sottodimensionato, a causa della normativa della Pubblica Amministrazione che per troppi anni ha bloccato le nuove assunzioni".