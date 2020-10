Coronavirus, l'accusa di Più Europa: "Il rifiuto della commissione d'inchiesta regionale un grave errore"

Sulla nuova emergenza Covid, questa la dichiarazione di Igor Boni e Marco Cavaletto (coordinatore gruppo +Europa Torino): "Avevamo chiesto esplicitamente l'apertura di una commissione d'inchiesta regionale, non per additare al pubblico ludibrio responsabili del fallimento nella gestione della prima ondata, ma per individuare gli errori da non ripetere".

"La maggioranza ha rifiutato di aprire la commissione, arroccata in difesa e sperando non vi fosse una seconda ondata. Oggi il sistema delle asl è al collasso e la sanità nel suo complesso versa in gravissima difficoltà, non solo per il covid ma per mesi persi nell'inerzia più totale".

"Oggi quel rifiuto sdegnoso ha un costo politico perché si è trattato di un errore imperdonabile di cui Cirio e Icardi in primis devono assumersi piena responsabilità".