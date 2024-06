Rivoli (ri)svolta a sinistra: Alessandro Errigo è il nuovo sindaco della Città

Alessandro Errigo è il nuovo sindaco della Città di Rivoli. Il ballottaggio conferma il risultato del primo turno quando Errigo aveva superato di poco il 49%, non raggiungendo il fatidico 50+1, e richiamando gli elettori nuovamente alle urne dopo due settimane.

A capo di una coalizione di centrosinistra costituita da sei liste (Partito Democratico, Rivolesi, Rivoli mi Riguarda, Giovane Rivoli, Rivoli Città D’Europa, Alleanza Verdi Sinistra) ha battuto con più del 56% e oltre due mila voti di scarto lo sfidante di centrodestra Andrea Tragaioli, anch’esso sostenuto da sei liste (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc, Rivoli nel Cuore e Dalla Parte dei Cittadini). Sindaco uscente, dopo cinque anni si siederà per il prossimo quinquennio nei banchi della minoranza.

“Voglio ringraziare mia moglie e la mia famiglia, hanno sopportato tanti momenti difficili - sono le prime parole del nuovo sindaco Errigo - Dobbiamo poi ringraziare la Città di Rivoli. Perché nonostante un ballottaggio che ha fatto ‘schifo’, dall’altra parte, Rivoli ha risposto che gli fa ‘schifo' quel modo di essere in Città. Non mi sono espresso per due settimane, non ho fomentato odio. Ma questo dovevo dirlo: siamo per un’altra politica e siamo innamorati di Rivoli."