Nuovo sindaco di Torino, Carretta-Furia (Pd): "Pronto il regolamento per le primarie"

La coalizione di centrosinistra ha liberato oggi, lunedì 19 ottobre, la versione definitiva del regolamento per le primarie di coalizione, in vista della selezione del candidato sindaco per le elezioni comunali del 2021.

"Scende a 4000 la soglia delle firme da raccogliere per le candidature civiche, per favorire un processo di apertura alla società civile, mentre restano confermate le date già note: 6/7 febbraio le primarie, 7 gennaio le candidature, 30 novembre le dichiarazioni di candidatura di chi deve raccogliere le firme", hanno spiegato il segretario metroplitano dem Mimmo Carretta e quello regionale Paolo Furia.

"Nei prossimi giorni la coalizione si ritroverà per firmare il patto di programma solidarietà della coalizione e darà il via a un tavolo per la costruzione di una ampia piattaforma programmatica da offrire al candidato sindaco".