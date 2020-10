Fedeli derubati in chiesa mentre stanno pregando, una coppia finisce in manette [VIDEO]

Come in una commedia all'italiana dei decenni passati, eppure era tutto vero. Una coppia - lui 56enne, lei 38enne - è stata arrestata dai carabinieri perché accusata di aver derubato (in tre occasioni differenti) i fedeli che stavano pregando nelle chiese di Volvera e Orbassano.

Le indagini hanno permesso di scoprire come agivano i due malintenzionati: si avvicinavano alle donne che pregavano e approfittavano di un momento di distrazione per derubarle della borsa. Hanno anche rubato due biciclette parcheggiate all’interno del cortile della chiesa di Volvera. I due arrestati sono accusati anche di ricettazione: usavano infatti un’auto che era stata rubata in precedenza a Torino.