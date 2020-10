La classe 2000 della cinematografia torinese, dai banchi del Politecnico al web

Un breve film prende vita nelle aule del Politecnico di Torino, grazie al lavoro di squadra di un gruppo giovani e talentuosi universitari, per superare il lungo periodo di lockdown e scegliere infine la via del web come platea virtuale della prima tanto attesa. Succede a Daniele Di Gregorio, nato a L'Aquila il 15 gennaio 2000, poi approdato nel capoluogo piemontese e ora iscritto a Ingegneria del Cinema, regista del cortometraggio L'eco del passato, prodotto dall'ateneo in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte. Protagonisti, gli attori Luca Di Biase, Silvia Gaballo, Alberto Bo, e Fabio Saba.

"Il cortometraggio - spiega il regista - è stato realizzato in occasione del corso di Cinema e Video tenuto dai professori Enrico Maria Verra e Alessandro Righetti. Ogni fase è stata curata dagli studenti: ideazione, scrittura, produzione, riprese, montaggio e distribuzione".