Dalla Puglia una speranza per la Alcar Industrie di Vaie: rassicurazioni sulla continuità produttiva

Dalla Puglia al Piemonte alla ricerca di una soluzione che oltre a Lecce tocca da vicino anche la Val di Susa e in particolare Vaie. Si è tenuta oggi presso la prefettura della città salentina la riunione per la vertenza della Alcar Industrie. In ballo ci sono circa 500 lavoratori in tutto.



Dall'incontro sarebbe emersa - dicono i sindacalisti di Fiom e Fim - una probabile schiarita sul futuro dell'azienda. Dopo la protesta di ieri, la continuità produttiva è garantita. A dare rassicurazioni in tal senso sono stati stamattina proprio i Commissari ed il presidente della Sezione Commerciale del Tribunale di Lecce, Anna Rita Pasca, che hanno incontrato il prefetto.