Al Palagiustizia riaprono dal 2 novembre le aule chiuse per crolli

Riaprono dal 2 novembre le sette aule del seminterrato del Tribunale di Torino. La zona era diventata off limits quando il 3 ottobre, una trave di legno si era staccata dal soffitto cadendo nella maxi aula 2 del Palagiustizia 'Bruno Caccia'.

I lavori di messa in sicurezza sono incominciati in questi giorni, con la rimozione di tutte le travi che verranno sostituite nel 2021, con un altro intervento. La prima aula a riaprire sarà la 7, quella predisposta per le videoconferenze; poi il 16 novembre, la maxi aula 1, la più capiente.

Il 19 novembre la maxi aula 3, l'1 dicembre le maxi aule 2 e 4 e il 31 dicembre le maxi aule 5 e 6. A causa della chiusura molti processi sono stati rinviati.