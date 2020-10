Chicco, frutta e verdura da piazza Foroni a Le Serre: “Da noi solo merce di prima qualità” [VIDEO]

Passeggiando per il mercato di piazza Foroni, basta passare vicino al banco di “Chicco” per rimanere colpiti dai colori del suo banco di frutta e verdura. In un trionfo di giallo, rosso e verde, sono i profumi dei prodotti ad attirare i tanti clienti che ogni giorno vanno a trovarlo per fare la spesa.

Presente in piazza, nel cuore pulsante di Barriera di Milano, dal lunedì al venerdì con orario 6-14 e il sabato tutto il giorno, “Chicco” delizia i reseti con articoli di frutta e verdura. “Trattiamo 240-250 articoli, abbiamo prodotti stagionali ma possiamo anche procurare prodotti fuori stagione per i clienti che vengono a chiederceli. Chi viene al nostro banco deve poter trovare tutto” spiega l’ambulante.

La sua è una storia è lunga, la storia di chi ama questo mestiere e lo pratica ogni giorno con grande passione: “Mi sono messo in testa che dovevo fare questo lavoro e ho iniziato a farlo: inizialmente ero dipendente, poi mi sono messo in proprio dopo 7/8 mesi. Volevo una ditta mia”.

Tra orari massacranti e ore passate in mezzo alla gente, con tanti altri ambulanti a fianco, la domanda sorge quindi spontanea: qual è il segreto per avere un banco fornito di ogni prodotto e diventato con il tempo punto di riferimento per i residenti di Barriera? “Chicco”, su questo, non ha dubbi: l’impegno. “Questo lavoro ti fa perdere tutto il tempo nel pensare a cosa devi far trovare sul bancone il giorno dopo: questo lavoro devi averlo nel sangue per poter dare il 100%” racconta entusiasta.

Per fornire sempre un servizio migliore con la sua azienda, l’ambulante ha poi pensato di consegnare la spesa a domicilio senza far pagare un sovrapprezzo e fornire locali e ristoranti di Torino e cintura. “Siamo sempre pronti a dare il massimo e a fornire un bel servizio”.

Oltre a piazza Foroni, nella caotica e unica Barriera di Milano, “Chicco” ha poi un negozio a Grugliasco, all'interno del centro commerciale Le Serre. Se il contesto è completamente diverso, più tranquillo, il lavoro in realtà è animato sempre dagli stessi principi: prodotti freschi e di standard elevato. “Siamo alle Serre da tre anni ormai, abbiamo tanti clienti perché diamo loro frutta e verdura di ottima qualità. La maggior parte dei nostri clienti viene a cercarci per quello, perché vuole merce di prima scelta”.

“Anche qui, esattamente come a Torino, è attiva la consegna a domicilio: vogliamo dare ai clienti un servizio in più. Anche se a noi pesa, se loro sono tranquilli noi siamo contenti” spiega il negoziante. “A Grugliasco siamo disponibili per fornire ristoranti e locali, la merce arriva ogni giorno dal Caat bella fresca e possiamo consegnarla in qualsiasi momento” racconta Chicco.

In un contesto lavorativo in continua evoluzione, inevitabile poi guardare al mondo dei social network: “Vi invitiamo a seguirci sui social e a scriverci su Whatsapp o a chiamarci. Ottima qualità, prezzo e buon servizio: questo è quello che possiamo offrire ai nostri clienti”.

Per informazioni:

- Chicco: 324 985 9725

- Facebook: https://www.facebook.com/chicco.merbah