L'UI di Torino lancia una call: 10 minuti a tu per tu con protagonisti dell'Industria torinese

Fortemente convinto della centralità della sostenibilità per il futuro delle aziende, il Presidente Giorgio Marsiaj ha confermato la partecipazione “attiva” dell’Unione Industriale di Torino alla Biennale Tecnologia, la prima manifestazione di rilievo internazionale dedicata ad esplorare il rapporto tra tecnologia e società, organizzata dal Politecnico di Torino dal 12 al 15 novembre 2020.

Il nostro apporto consiste nel contributo al palinsesto della Biennale OFF, organizzando un set di eventi online che arricchisce il programma principale di testimonianze di aziende, imprenditori e manager attivi su green e circular economy, nuove tecnologie a servizio del pianeta, modelli di sviluppo sostenibili e molto altro.

Per questi motivi l’Unione Industriale di Torino apre una public call per la partecipazione diretta a studenti, giovani, ricercatori e appassionati ai temi dell’industria di domani, interessati a dialogare a tu per tu con imprenditori che stanno cambiando il futuro del mondo produttivo per sensibilità e capacità di visione.

Tra gli appuntamenti proposti, il ciclo “A Talk with…” prevede incontri di un’ora in cui un imprenditore di spicco dialogherà a tu per tu con sei diversi interlocutori, dieci minuti l’uno. Questi Talk, incentrati su innovazione e sostenibilità, verranno trasmessi nel corso degli eventi della Biennale.

Protagonisti dei dibattiti saranno Alberto Bertone (Presidente e AD di Acqua Sant’Anna Spa), Renato Boero (Presidente di Iren), Ernesto Ciorra (Direttore Innovazione e Sostenibilità del Gruppo Enel), Anna Ferrino (AD di Ferrino&c. S.p.A.), Simone Miatton (Presidente e AD di Michelin Italia), e Filippo Rizzante (CTO di Reply).

Gli interessati a partecipare dovranno inviare un breve video di presentazione, in cui indicheranno anche l’imprenditore con cui desiderano parlare e le motivazioni alla base della scelta.

Una Commissione dell’Unione Industriale di Torino selezionerà i candidati, incrociando le loro proposte con disponibilità, tempi e temi proposti dagli imprenditori partecipanti.

Le candidature dovranno essere inviate alla mail biennaleoff@ui.torino.it entro il 3 novembre 2020.