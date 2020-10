Weeken d'Arte per le famiglie al Castello di Rivoli: in programma "Visioni caleidoscopiche"

A ottobre doppio appuntamento con i Weekend’Arte per le famiglie a cura del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli: occasioni per trascorrere piacevolmente il tempo libero al Museo, a contatto con l’arte contemporanea.

Dopo il successo del Weekend’Arte dedicato a Portici di Carta in omaggio a Luis Sepúlveda, le Artenaute del Dipartimento Educazione torneranno ad accogliere le famiglie al Castello di Rivoli sabato 24 e domenica 25 ottobre, con nuove proposte in relazione alla programmazione espositiva del Museo, per piccoli gruppi di bambini e ragazzi (6-12 anni), in linea con le disposizioni di sicurezza anti-Covid e in un ambiente controllato.

Indispensabile la prenotazione scrivendo a educa@castellodirivoli.org , tel. 011/9565213.