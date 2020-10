Il dubbio di Magliano: "Ognissanti e Giorno dei Morti, quali linee guida? L'Amministrazione batta un colpo"

"Si avvicinano i giorni dei Santi e dei Defunti, ma dall'Amministrazione il silenzio è ancora assoluto", fa notare Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati in Consiglio comunale a Torino.

"Ci facciano sapere da Palazzo Civico, dati i tempi ormai ristretti e data l'emergenza sanitaria, quali saranno le modalità per l'accesso ai Cimiteri cittadini e quali saranno le misure anticontagio. Voglio sperare che non solo il tema sia già stato preso in considerazione, ma che la Giunta abbia già stabilito linee guida e modalità. Dunque, le comunichi ai torinesi, permettendo ai cittadini di organizzarsi per tempo, eventualmente anticipando le visite ai propri cari defunti".

"La Solennità di Ognissanti è celebrata dalla Chiesa Cattolica il 1° novembre, che quest'anno cade di domenica: lunedì 2 novembre è invece il giorno della Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti ("Giorno dei Morti"). I torinesi che, tutti gli anni, visitano i cimiteri cittadini in questo periodo dell'anno sono nell'ordine delle centinaia di migliaia", conclude Magliano.