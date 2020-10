Torino, novità per i cimiteri: aperti anche il lunedì e orario estivo prolungato fino alle 19

Cimiteri aperti anche il lunedì, tradizionale giornata di chiusura, e orario estivo prolungato: Afc e Città di Torino annunciano l'ampliamento dell'offerta per garantire la maggiore possibilità di accesso a tutte e tutti i cittadini.

Nello specifico, gli orari sono stati suddivisi in tre fasce: 8.30-16.30 (dal 4 novembre al 28 febbraio), 8.30-17.30 (dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 3 novembre) e 8.30-19 (dal 1° maggio a 31 agosto); durante le festività civili e religiose la chiusura continuerà a restare fissata per le 12.30. L'unica eccezione riguarderà il cimitero di Mirafiori, aperto solo sabato, domenica e nei festivi. La stessa rivoluzione coinvolgerà anche gli uffici, che dal 4 novembre resteranno aperti con orario continuato: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 16.30, il venerdì e il sabato dalle 8.30 alle 14.30.

Nel weekend, nel frattempo, torneranno anche due tra le celebrazioni più sentite dai torinesi, che in questo periodo assumono un valore simbolico ancora più grande a causa della pandemia: Ognissanti e il Giorno dei Morti. Per garantire a tutte e tutti una visita in sicurezza ai propri cari, da domani fino a martedì 3 novembre si è deciso di aprire cimiteri e uffici dalle 8.30 alle 17.30; durante questo periodo sarà vietato l'accesso alle auto private (eccezion fatta per quelle munite di contrassegno europeo per persone con disabilità, ndr) ma saranno disponibili dei servizi navetta.

Oltre al personale Afc e ai volontari civici, il servizio di accoglienza impegnerà anche la Protezione Civile, l'Associazione Nazionale Carabinieri e l'Associazione Nazionale Alpini. Per l'occasione verranno allestiti, inoltre, venti gazebo informativi con tanto di tablet. Confermate la cerimonia della Città di Torino, il 2 novembre alle 9 presso il Monumentale, e le messe celebrate dall'arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia: il 1° novembre al cimitero Parco e il giorno successivo al Monumentale (entrambe alle 15.30).

Tornando all'argomento Covid, secondo dati forniti da Afc, dall'inizio dell'anno al 18 ottobre ci sono stati 9463 decessi, 1056 in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Le persone che avevano contratto il covid, sul numero totale, secondo le ipotesi sarebbero invece 1198; la giornata peggiore è stata, infine, quella del 29 marzo con 75 decessi.