All'ippodromo di Vinovo un weekend di trotto aspettando il GP Orsi e Mangelli

Sabato 24 ottobre tutti in pista a Vinovo come ideale lancio di domenica 1° novembre, il giorno del Gran Premio Orsi Mangelli e della finale del Gran Premio Anact.

Lunedì prossimo, 26 ottobre, alle 12 nel salone della tribuna all’Ippodromo di Vinovo, saranno estratti i numeri di partenza dei cavalli al via alle due batterie del Gran Premio Orsi Mangelli, (intitolate a Giuseppe e Vittorio Guzzinati) e i numeri di partenza dei cavalli partecipanti alle due finali (Maschi e Femmine) del Gran Premio ANACT in programma la domenica successiva. In programma anche una diretta televisiva sui canali di UnireTV e di Unire Sat (Canale 220 Satellitare SKY) con diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale dell’Ippodromo di Vinovo. All'evento parteciperanno all’estrazione alcuni dei driver protagonisti dei due Gran Premi.

SABATO 24 OTTO CORSE A VINOVO

In pista i nostri atleti per il convegno che avrà otto corse in programma, la più importante delle quali sarà per i cavalli di cinque anni ed oltre, sul giro e mezzo dell’anello torinese. Favorita è Ugolinast, pupilla di Armando Concato allenata e guidata da Santo Mollo. Ma ci saranno anche Uma D’asti, allieva di Franco Ferrero e Zar Ross, con Andrea Guzzinati.

Nella seconda corsa del pomeriggio impegnati i puledri di 2 anni: cinque su sette saranno al loro debutto. Cavallo del giorno Tiziano, portacolori di Jacopo Brischetto per il training di Paolo Rossi che nella corsa con i nastri, il Premio Dakota City. Molto aperta anche la corsa riservata alla categoria dei gentleman, che potrebbe avere in Uncle Nico e Salvatore Madonia del favorito.

Vi ricordiamo la possibilità di pranzare presso il FilHippo’s Restaurant , da dove potervi godere comodamente tutte le corse, che prenderanno il via alle 15.45.

TORINO PROTAGONISTA AL GRAN PREMIO LOTTERIA DI AGNANO

L'attenzione di tutti poi si sposterà alla posta di Agnano, perché domenica 25 ottobre è la giornata del Gran Premio Lotteria. Favorito è Face Time Bourbon, impegnato nella prima batteria, ma controfavorito un cavallo nostrano come Vernissage Grif impegnato con Alessandro Gocciadoro, nella seconda batteria. In pista anche per due volte Santo Mollo, prima con Zlatan e poi con Arazi Boko, entrambi come minimo da finale.