Emergenza Covid, progetti solidali cercasi: la chiamata della Circoscrizione 2

La Circoscrizione 2 ha da poco pubblicato un avviso per il reperimento di proposte progettuali "particolarmente direzionate al sostegno alla cittadinanza del territorio in questo momento di difficoltà legato alla pandemia Covid e alle differenti sue ricadute". Un'iniziativa in sintonia con le linee guida per il reperimento di istanze di contributo ordinario nell'anno 2020, deliberate lo scorso febbraio.

I progetti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2020. Le aree di intervento riguardano le nuove povertà manifestatesi allo scoppiare dell'emergenza sanitaria, il sostegno alle relazioni familiari e ai minori, la vicinanza alla popolazione anziana e ai portatori di disabilità abitanti del territorio di Mirafiori e Santa Rita.

La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata alle ore 12 di giovedì 29 ottobre.

Per maggiori informazioni: http://www.comune.torino.it/circ2/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5844