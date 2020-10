Giro di droga in un circolo privato di via Cuneo: in manette il vicepresidente

Giro di droga in un circolo privato di via Cuneo, a Torino. E' quanto scoperto dalla polizia mercoledì sera, nel corso di un controllo.

L’attività investigativa condotta nei giorni precedenti aveva permesso di individuare nella figura del vicepresidente, un ragazzo di 28 anni, il presunto gestore dei traffici illeciti.

Perquisendo il locale, gli agenti hanno trovato, tra le spezie posizionate sul bancone della cucina, un panetto di hashish di circa un etto, all’interno del forno a microonde 5000 euro in contanti e alcuni frammenti tra marijuana e hashish. Un bilancino di precisione, invece, era stato occultato nella parte posteriore dell’elettrodomestico. Trovati anche quattro diversi telefoni cellulari dietro il banco di mescita, uno dei quali nascosto all’interno del registratore di cassa.

Il vicepresidente del circolo, inoltre, nascondeva nelle tasche circa dieci chiavi e un telecomando.

Dalle verifiche effettuate sulla sua automobile, è emerso che questi non avesse mai conseguito la patente di guida e che il veicolo in suo possesso appartenesse a una terza persona (a cui era stato precedentemente sequestrato per mancanza di copertura assicurativa).

Gli agenti si sono quindi recati nel deposito in Barriere di Milano indicato nella documentazione, uno stabile disposto su tre livelli. Alcune delle dieci chiavi rinvenute hanno permesso l’apertura del cancello principale e di alcuni box indicati dal ragazzo. L'infallibile fiuto del cane antidroga Evan ha permesso di trovato un borsone contenente 16 confezioni di marijuana per un peso di oltre 17 kg, sulle quali erano indicate le diverse qualità, oltre a un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento.

Il vicepresidente del circolo è stato quindi arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.