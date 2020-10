Reale Mutua si assicura il derby: larga vittoria contro JB Monferrato

Camara sblocca subito la partita, Diop risponde a rimbalzo offensivo. Diop colpisce da fuori per il cinque pari. E’ scatenato il lungo gialloblu, che schiaccia il primo vantaggio ospite sul 6-7. Tomasini e Valentini lanciano il minibreak rossoblu che vale 11-7 al 3°. Clark lo interrompe con la tripla del -1, Diop mette la freccia per il sorpasso. Capitan Alibegovic colpisce per il 11-15. Valentini F. e Donzelli impattano il match, la tripla di Tomasini riporta avanti i padroni di casa. Cappelletti non ci sta e riporta la Reale al comando del punteggio, all’8° è 18-20. Bushati e Camara mantengono inalterate le distanze, Clark torna a colpire da 3 per il +5. Il buzzer-beater di Sirchia fissa il 24-27 del 10°. Bushati e Clark spingono la partenza gialloblu nel secondo quarto, Diop torna in azione e la Reale va sul 24-38 del 13°. Valentini sblocca la JB con la tripla del 27-41, che bissa immediatamente per il ridurre il gap. La tripla di Penna interrompe il break dei ragazzi di coach Ferrari, Alibegovic lavora bene anche da sotto per il 34-47 del 17°. Campani debutta in stagione e si iscrive a referto dalla lunetta, Cappelletti chiude il primo tempo con la tripla del 34-55.