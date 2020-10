Iren posiziona a Torino nuove colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici

Prosegue a Torino il posizionamento di colonnine di ricarica elettrica su suolo pubblico da parte di Iren Mercato, società del Gruppo Iren. Negli scorsi giorni sono stati installati ulteriori 3 punti di ricarica collocati in via Cavalli 33, via Plana 7, via Nichelino/corso Unione sovietica 403. Questi si vanno ad aggiungere alla prima infrastruttura pubblica per la ricarica di mezzi elettrici installata la scorsa primavera in Lungo Dora Siena nei pressi del Campus Universitario Luigi Einaudi.

Iren Mercato, nell’ambito del progetto IrenGO, è risultata infatti fra gli operatori aggiudicatari del bando di manifestazione di interesse pubblicato dalla Città di Torino per la posa in opera di infrastrutture di ricarica pubbliche per veicoli elettrici.

Le colonnine di ricarica installate presentano due prese con una potenza ciascuna fino a 22kW in corrente alternata, secondo prescrizioni del bando, e permettono di ricaricare semplicemente attraverso mobile APP.

Su queste prime quattro infrastrutture, in via promozionale, Iren fornirà al momento il servizio di ricarica gratuito.

Nel frattempo altre tre colonnine di ricarica IrenGO sono in fase di collaudo, e quindi saranno disponibili al pubblico già nelle prossime settimane; inoltre sono partiti ulteriori tre cantieri per il posizionamento di altrettante stazioni.

Prima dell’inverno saranno quindi dieci le colonnine di ricarica IrenGO disponibili su suolo pubblico a Torino, la prima tranche delle 35 previste a piano. A queste si aggiungeranno le altre 148 stazioni di ricarica previste a seguito dell’accordo sottoscritto da Iren Mercato con l’operatore Be Charge. Nove di queste sono già in fase avanzata di installazione e attivazione.

Oltre che su suolo pubblico, le colonnine di ricarica IrenGO sono da tempo presenti in numero di tre nei parcheggi ACI di Torino, quattro nei parcheggi dell’area fieristica Lingotto e altre quattro a servizio dei clienti di alcuni hotel cittadini.

Il Gruppo Iren, come previsto da piano industriale, sta inoltre procedendo celermente all’installazione di colonnine di ricarica all’interno delle proprie sedi aziendali al servizio dei mezzi elettrici presenti nella flotta. Nella sola area torinese sono già operative quasi 350 colonnine di ricarica presso le sedi Iren, Ireti e Amiat per alimentare vetture, furgoni e quadricicli leggeri delle diverse flotte.

“La diffusione della mobilità elettrica cittadina, con le conseguenti positive ricadute ambientali che essa genera – ha dichiarato il presidente di Iren Renato Boero – deve essere sostenuta da una efficiente rete di punti di ricarica elettrica. Il Gruppo Iren, in maniera diretta o attraverso accordi con primari operatori del settore, si sta adoperando per accelerare il più possibile questo processo che costituisce uno dei punti primari del piano industriale al 2025 e un elemento fondante della nuova strategia di multicircle economy avviata da Iren”.