Preioni (Lega): "Piemonte pronto a recitare da protagonista per il Giro d'Italia 2021"

“Il Piemonte terra di ciclismo e Filippo Ganna suo ambasciatore in Italia e nel mondo. Grazie alle sue imprese e non soltanto, la Regione si candida ora a rivestire un ruolo di primo piano nel Giro d’Italia 2021. Faremo la nostra parte al fianco delle città che al momento hanno manifestato l’intenzione di ospitare una tappa e di quelle che probabilmente lo faranno prossimamente”. Terminata ieri la 103esima edizione della Corsa Rosa, con il campione di Verbania che ha calato il poker centrando ben quattro successi, il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni interviene per schierarsi a favore della proposta lanciata dai sindaci di Verbania e Borgomanero di ospitare una tappa del prossimo Giro d’Italia e per rivendicare il valore dello sport, “un presidio per la salute e il benessere di tutti gli italiani”.

“Complimenti a Ganna, campione di umiltà e generosità, che ha corso un Giro straordinario regalando emozioni ai suoi tifosi – ha detto Preioni –. Ora il testimone passa nelle nostre mani: come gruppo Lega Salvini Piemonte e attraverso il nostro assessore allo Sport Fabrizio Ricca ci attiveremo con la direzione della corsa per sostenere le candidature ufficiali, quelle di Verbania nel Vco di Borgomanero nel Novarese, e quelle che pare si stiano profilando all’orizzonte, ovvero Torino e Alba. Un traguardo, quello di portare il Giro in quattro città del Piemonte, che qualora raggiunto sarebbe importante per tutto il territorio regionale, soprattutto in un periodo storico caratterizzato dall’emergenza socio-sanitaria che sta creando grandi difficoltà anche al mondo dello sport, con società dilettantistiche di tutte le discipline che rischiano di non sopravvivere. Il gruppo Lega ci crede – conclude Preioni – ed è al lavoro perché queste opportunità diventino realtà”.