Ztl, sospensione prorogata fino al 24 novembre: lo dice un'ordinanza della sindaca Appendino

Nuova proroga per il provvedimento di sospensione della Ztl fino a martedì 24 novembre 2020 (compreso). La decisione segue l’adozione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo scorso 24 ottobre, del Decreto con le nuove misure restrittive volte al contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19.

Dall'ordinanza, firmata dalla sindaca Chiara Appendino, che sarà pubblicata all’Albo Pretorio nelle prossime ore, sono escluse le ZTL "Trasporto Pubblico, Pedonale e Area Romana".

Il tema avrebbe dovuto essere trattato oggi pomeriggio in Consiglio comunale. Il consigliere Raffaele Petrarulo aveva infatti presentato una mozione per chiedere alla Sindaca e alla Giunta di impegnarsi a prolungare le misure inerenti al libero accesso nella ZTL centrale e a reintrodurre per lo stesso periodo l’esenzione dal pagamento della sosta nelle strisce blu. E anche Silvio Magliano dei Moderati aveva annunciato: "Chiedo che si proroghi almeno fino a gennaio 2021 e comunque fino alla fine dell'emergenza la sospensione della ZTL e si esonerino i torinesi dal pagamento del posteggio in zona blu". "Il servizio di trasporto pubblico - ha spiegato Magliano - non è stato potenziato a sufficienza e dobbiamo garantire ai cittadini un'opzione alternativa a bus e tram strapieni per raggiungere i luoghi di lavoro. Il commercio cittadino - e non solo il commercio - sta pagando un prezzo salatissimo per l'emergenza in corso e considero fondamentale, da parte del Comune di Torino, agire per assicurare una ripresa del giro d'affari nelle cruciali settimane prenatalizie".