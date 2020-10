Il dubbio di Petrarulo: "A che punto siamo con il Maria Adelaide?"

Il 4 maggio scorso il Consiglio Comunale di Torino ha approvato un Ordine del Giorno, presentato dal Capogruppo Petrarulo, avente ad oggetto "Riapriamo il Maria Adelaide per l'emergenza Coronavirus" in cui si impegnava la Sindaca e la Giunta ad intercedere presso la Regione Piemonte in favore della riapertura dell'ex Ospedale Maria Adelaide come Covid Hospital nel più breve tempo possibile.

Ad oggi i numeri dei Covid positivi sono tornati a crescere esponenzialmente, gli ospedali stanno nuovamente raggiungendo situazioni di collasso preoccupanti e nell'ottica di un ulteriore peggioramento è necessario prepararsi alla carenza di posti letto.

E' notizia di inizio mese che è stata collocata, presso l'Ospedale Sperino Oftalmico di Torino, l'area temporanea per la cura dei pazienti affetti da Coronavirus ospitata da metà aprile a metà luglio nelle Officine Grandi Riparazioni e che, l'investimento complessivo sostenuto interamente da Compagnia di San Paolo, è importante non solo per il supporto per l'emergenza sanitaria, ma anche perchè recupera una struttura ospedaliera che doveva essere chiusa.