Coronavirus, la scelta di Appendino: "Agevolazioni per i dehors dei locali"

Nuove agevolazioni per i dehors. E' uno degli strumenti a cui sta lavorando la Città di Torino per venire incontro alle difficoltà dei locali pubblici a fronte dell'emergenza Covid-19. A parlarne su Facebook è la sindaca Chiara Appendino.

"Con le associazioni dei commercianti - spiega - siamo al lavoro per individuare una forma di agevolazione per l'utilizzo dei dehors che sia in continuità con quanto fatto negli ultimi mesi. Le scelte portate avanti su questo tema sono state molto apprezzate da cittadini e operatori". Appendino rileva che "i dehors, data la loro natura, oltre ad ampliare lo spazio degli esercizi permettono di sostare in spazi più sicuri".

"È chiaro - osserva - bisognerà fare i conti con la stagione fredda, ma non è una novità e gli operatori sono pronti ad attrezzarsi. Rimane un'opportunità in più su cui si è lavorato nell'interesse di tutta la comunità".

La sindaca sottolinea che "questo provvedimento locale testimonia l'impegno della Città, seguito dei provvedimenti del Governo con il Decreto Ristori".