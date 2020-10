"Venaria aiuta Venaria", chiamata a raccolta delle associazioni per prestare supporto alle persone in difficoltà

L’Amministrazione Comunale chiede alle Associazioni presenti sul territorio e alle Caritas parrocchiali con una chiamata a raccolta a favore dell'iniziativa "Venaria aiuta Venaria", per fornire un aiuto alle persone in difficoltà in questo momento di recrudescenza dell’ emergenza sanitaria.

"A seguito dell’emanazione del DPCM del 24 ottobre 2020 che impone nuove restrizioni, al fine di fornire un aiuto agli anziani, alle persone sole e in difficoltà, alle famiglie in isolamento fiduciario o in quarantena, si richiede alle organizzazioni di cui sopra la disponibilità ad aderire all’iniziativa e a segnalare i nominativi di propri volontari disponibili e idonei a offrire un aiuto", sottolinea il sindaco di Venaria Fabio Giulivi.

"I volontari saranno chiamati a dare supporto nella consegna della spesa, dei medicinali, nell’accompagnamento di animali domestici, o di altre piccole commissioni. Si prega di far pervenire l’adesione dell’ Associazione/Caritas con l’elenco dei nominativi e i recapiti dei volontari, compilando il modulo predisposto e inviandolo all'indirizzo mail: protocollo @comune.venariareale.to.it".

Per informazioni e chiarimenti contattare il Settore Welfare ai seguenti recapiti

telefonici: 011.4072436-438-445 (9,00-12,00/14,00-16,00) oppure e-mail:

ufficiopolitichesociali@comune.venariareale.to.it

"Ringrazio tutti per la collaborazione, nessuno dovrà sentirsi solo in questo momento di difficoltà", ha concluso il sindaco di Venaria.