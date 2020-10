L'emergenza Covid porta alla sospensione di tutti i progetti sportivi scolastici comunali a Torino

Sospesi fino a fine anno, a Torino, i progetti sportivi scolastici della Città che ogni anno coinvolgono gratuitamente gli studenti degli istituti scolastici. A comunicare la decisione dell'amministrazione comunale, alla luce delle misure imposte dal Dpcm del 24 ottobre, è l'assessore allo Sport Roberto Finardi attraverso un post Facebook.

Nel dettaglio sono sospesi i progetti 'Gioca per sport', sia l'attività ludico/motoria di base sia l'avviamento allo sport, 'A scuola per lo sport' e le 12 lezioni gratuite di nuoto. "Per quanto attiene alle palestre scolastiche - spiega Finardi -, nel Decreto viene fatta una distinzione tra le attività sportive curriculari svolte in orario scolastico, la cui regolamentazione è affidata al ministero dell'Istruzione, rispetto alle attività sportive extracurricolari organizzate da associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono assimilate alle attività sportive realizzate in qualunque altra palestra".

"I progetti sportivi scolastici attivati dalla Città di Torino - aggiunge - sebbene fruiti in orario scolastico, non possono essere assimilati ad attività sportive curricolari e pertanto devono essere sospesi".