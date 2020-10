Investire nelle buone idee di impresa: soltanto la Lombardia ha più "angeli" del Piemonte

"Abbiamo scelto le Ogr perché dal nostro punto di vista non c'è una crisi nel venture capital e negli investimenti in innovazione: anzi, nonostante la crisi globale, nel mondo siamo ai picchi e anche nel nostro Paese c'è molto fermento. Nascono nuovi fondi, nascono nuovi gruppi di angel, nuovi investitori e nuovi incubatori", dice Giancarlo Rocchietti, presidente del Club degli Investitori. "Il motivo è legato al forte risparmio e ai capitali che ci sono in Italia in questo momento, in cerca di investimenti remunerativi. Ma anche un contesto normativo che l'ultimo governo ha migliorato. Infine la consapevolezza che investire nei giovani imprenditori sia la chiave di volta per il nostro Paese. Come Italia siamo in Champions League: non la vinceremo nel breve, ma possiamo giocare alla pari dei grandi player dell'innovazione europea".



In Italia - dice una ricerca del Politecnico di Torino - sono circa 1000 i business angel attivi in questo periodo storico. Più al Nord che al Sud, con il Piemonte (356) a mostrare numeri importanti subito alle spalle della Lombardia (36), ma prima del Veneto. Solo il 15% però sono donne.



"Al Governo e ai suoi ministri - conclude Rocchietti - chiederei un fondo ad hoc per sostenere i business angel, così come ne esistono per altre figure, oltre a regole più chiare sui network di business angel, ma anche nel mondo dell'istruzione bisogna valorizzare la capacità di fare impresa".