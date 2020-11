Aiutare gli animali delle persone positive al Covid: Moncalieri apre l'assistenza a 4 zampe

Il Comune di Moncalieri apre l’assistenza a 4 zampe. Arriva un servizio di assistenza per tutti coloro che, risultati positivi al Covid-19, hanno difficoltà a prendersi cura del proprio animale da compagnia. Una iniziativa, condivisa con Moncalieri cinofila, che ricalca quella già lanciata dai 'cugini' di Nichelino, grazie all'impegno dell'assessore alle Politiche animaliste Fiodor Verzola.

"Nel caso di ricoveri ospedalieri, quarantene o isolamenti fiduciari, potrete contattare lo sportello comunale #MoncalierInforma, al numero 011642238 (con seguente orario: lunedì-venerdì 9-13; lunedì giovedì 14-18)", ha spiegato la neo assessore Alessandra Borello.

"Siamo felici di poter offrire anche questa possibilità di aiuto per contrastare l'emergenza senza dimenticarci dei nostri amici a quattro zampe. Ringrazio l'amico Consigliere comunale Cesare Durazzo e Moncalieri cinofila per il supporto dato alla creazione del progetto", ha concluso Alessandra Borello.

A Nichelino, intanto, l'assessore Verzola, di concerto con l’asl veterinaria, sta ponendo le basi per l’avvio del servizio #SOSPASSEGGIATA 2.0, "per non trovarci impreparati qualora la situazione dovesse peggiorare. Passo dopo passo, costruiamo una città a misura di tutti. Umani e animali".